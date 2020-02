Voormalig belofte-international Isaac Mbenza moet Amiens in de Ligue 1 houden

Isaac Mbenza heeft op transfer deadline day nog een late transfer versierd. Amiens maakte de deal iets na middernacht bekend.

Isaac Mbenza kwam bij Huddersfield, vorig jaar nog gedegradeerd uit de Premier League, te weinig aan spelen toe en wordt nu uitgeleend aan SC Amiens. Hij blijft tot aan het einde van dit seizoen bij de op twee na laatste in de Ligue 1. Met zijn goals moet de 23-jarige aanvaller de club dus in de hoogste afdeling houden.

Bienvenue Isaac Mbenza ! 🇧🇪👋



Le jeune attaquant belge de 23 ans rejoint l'Amiens SC pour un prêt de 6 mois en provenance d'Huddersfield. ✔️



Les infos ➡️ https://t.co/DmTIhy577Q pic.twitter.com/yiqjG1ioZ0 — Amiens SC (@AmiensSC) January 31, 2020

Huddersfield trok Mbenza aan het einde van vorig seizoen aan, nadat hij er al een jaar op huurbasis had gespeeld. De Engelsen betaalden toen 12,5 miljoen euro aan Montpellier. Mbenza is dus niet onbekend in de Franse competitie.

Vorig jaar stond Mbenza nog op het EK voor beloften met de Jonge Duivels.