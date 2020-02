Newcastle probeerde "nieuwe N'golo Kanté" op een opvallende manier te overtuigen om naar Engeland te komen

Boubakary Soumare was de voorbije weken zeer populair. De speler van Lille OSC stond in de belangstelling van Manchester United en Chelsea, maar een transfer kwam er niet. Op het einde van de transferperiode deed ook Newcastle United er alles aan om hem binnen te halen.

Er was zelfs een akkoord bereikt met Lille OSC en dus moest Newcastle alleen nog een persoonlijk akkoord vinden met de defensieve middenvelder. Ze probeerden hem te overtuigen via Allan Saint-Maximin. De flankspeler is ook een jonge Fransman en hij had een FaceTime-gesprek met Soumare.

Een transfer kwam er echter niet, want Soumare was niet overtuigd. Hij zou het seizoen willen uitdoen bij Lille OSC en hij zou komende zomer naar een Premier League-ploeg uit de top 6 willen trekken. Manchester United en Chelsea lijken dus de voornaamste kandidaten.