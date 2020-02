🎥 Invaller Mertens komt goaltje dichter bij absoluut doelpuntenrecord van Napoli en zet Sampdoria een hak

Napoli staat na speeldag 20 weer in de linker tabelhelft na een zege op het veld van Sampdoria. Het werd 2-4. Dries Mertens legde de eindstand vast.

Dries Mertens heeft 118 doelpunten op zijn teller staan bij Napoli en moet nog vier keer scoren om clublegende Marek Hamsik voorbij te steken. De tijd begint overigens te dringen, want op het einde van het seizoen is hij einde contract.

Maandag kon hij alvast niet rekenen op een basisplaats. Milik wel en die opende de score. Elmas verdubbelde de bonus na een corner, maar veteraan Quagliarella liet met een fenomenale volley zien dat hij nog niet versleten is. Gaston Ramirez toonde dat het nog mooier kon, maar zijn goal werd afgekeurd.

VAR | Ramirez scoort met een geweldige omhaal, maar de goal wordt afgekeurd. ⛔#SampNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/3H6KPGWHK4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 3, 2020

Uitstel is geen afstel, want Gabbiadini maakte er vanop de stip 2-2 van, maar winteraanwinst Demme zette Napoli weer op voorsprong. Mertens was toen al ingevallen, maar hij wachtte tot in het absolute slot om toe te slaan. Het zette de 2-4 eindstand op het scorebord en moet nog twee keer scoren om Hamsik te evenaren.