Joren Dom heeft nog géén nieuw voorstel ontvangen: "Ik zou graag willen blijven, maar wil het wel snel weten"

Het is uitkijken of één van de titularissen bij Beerschot volgend seizoen nog op het Kiel zal voetballen. Andere media berichtten dat Joren Dom een voorstel werd gedaan voor één bijkomend seizoen. Dat is voorlopig niet het geval, laat Dom weten.

"Ik zou graag veel willen vertellen, maar het probleem is dat er niets is. Ik lees ook dat ik een voorstel gekregen heb van een jaar. Dat is dan toch naar een verkeerd e-mailadres ofzo gestuurd", kan er wel een glimlach af bij de man die sinds 2017 voor Beerschot voetbalt. "Ik heb niets ontvangen dat ik zou kunnen tekenen."

Eerlijk voorstel

Wat verlangt de polyvalente speler eigenlijk van Beerschot? "Als er een voorstel komt, wil ik gewoon een eerlijk voorstel naar mijn waarde en naar hetgene wat ik al heb gepresteerd voor de club. Dan wil ik wel dat het vrij snel en op korte termijn komt. Zoniet, dan ben ik ook genoodzaakt om te zoeken naar andere opties. Dat gaat natuurlijk niet te lang meer duren."

Er is ook nog geen exact moment vastgelegd om verdere onderhandelingen te voeren. "Als de verantwoordelijke in een ander land zit, is dat niet zo simpel. Ik sta er in elk geval voor open om te praten. Ik zou ook wel graag willen weten hoe zij het zien. Ik zou graag willen blijven bij de club, maar als zij het anders zien, so be it. Maar dan wil ik het wel snel weten."

Niet twijfelen

Mogelijk zal er in deze periode toch ook wel belangstelling komen van andere ploegen. "Ik kan vanaf nu ook met andere clubs gaan praten. Als er iets interessants komt, zal ik daar ook niet over twijfelen."