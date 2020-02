"Dit weerspiegelt op geen enkele manier onze clubwaarden": KAA Gent dreigt met stadionverboden voor daders

Voor aanvang van de competitiewedstrijd tussen KV Mechelen en KAA Gent op speeldag 24 gooiden enkele bezoekende fans vuurpijlen op het veld. Het bestuur van de Oost-Vlaamse club reageerde maandag met een club mededeling.

KAA Gent mag zich aan een flinke boete verwachten van de KBVB, want het Bondsparket is niet mals tegenover vuurpijlen of ander pyrotechnisch materiaal. Er is zelfs een nultolerantiebeleid van kracht.

Toch vonden enkele fans van de Buffalo's het nodig om vuurpijlen te gooien en de club wenst daar nu op te reageren:

KAA Gent veroordeelt het wangedrag van enkele supporters. Dit gedrag weerspiegelt op geen enkele manier de waarden van onze club. Samen met de politie zal de club er alles aan doen om de aanstokers te identificeren. Dit zal, bij positieve identificatie, leiden tot onmiddellijke stadionverboden, burgerrechtelijke uitsluitingen en/of fikse geldboetes.

Een club die met 8000 supporters naar Wembley reist én achteraf felicitaties ontvangt van de Londense politie over hun voorbeeldige gedrag, kan niet tolereren dat alle andere supporters het slachtoffer worden van dergelijk gedrag.