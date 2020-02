Het Mourinho-effect? Tottenham mag opnieuw naar boven kijken, Chelsea en Arsenal zakken helemaal weg

José Mourinho nam half november het roer over bij Tottenham. Sindsdien gaat het opnieuw wat beter met de Spurs.

Tottenham staat momenteel vijfde in de Premier League. De achterstand op de vierde plek -die recht geeft op een ticket voor de Champions League- bedraagt nog slechts vier punten.

Een Twiteraar berekende de stand in de Premier League sinds de komst van Mourinho naar Tottenham: de dominantie van Liverpool is en blijft duidelijk, maar de Spurs schuiven toch maar mooi op.

Opvallend is de twaalfde plek van Chelsea en de vijftiende van Arsenal. Een zekere Jan Vertonghen likete de tweet. En of hij fan is van ‘The Special One’.

PL table since Jose:1 Liverpool 392 City 263 Spurs 234 Leicester 235 Southampton 216 Sheff u 197 Everton 198 Wolves 199 United 1910 Newcastle 1611 Burnley 1612 Chelsea 1513 Palace 1514 Villa 1415 Arsenal 14 😂16 Watford 1317 Brighton 1118 West Ham 11👍— TAS⚽️ (@coys100) February 2, 2020