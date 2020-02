Voorzitter van Galatasaray haalt flink uit naar Club Brugge: "Ze moeten ons nog 15 miljoen euro voor Diagne"

Het was al een poos windstil omtrent Mbaye Diagne, maar daar heeft de voorzitter van Galatasaray verandering in gebracht. Hij wijst Club Brugge met de vinger over hoe ze met de spits zijn omgegaan.

Mbaye Diagne werd opzij geschoven bij Club Brugge nadat hij in Parijs de bal afpakte van Hans Vanaken bij een strafschop. Hij miste de inzet en werd kort daarna uit de A-kern verbannen. Ondertussen vertoeft de Senegalees opnieuw in zijn thuisland, maar zijn huurcontract bij blauw-zwart loopt nog. Dat is kapitaalvernietiging volgens Mustafa Cengiz, de voorzitter van Galatasaray. "Club Brugge heeft ons bedrogen", aldus Cengiz bij beIN Sports. "Hij traint al even niet meer mee. Hij is gedumpt. Diagne is een van mijn grootste investeringen ooit. Nu moeten ze ons 15 miljoen euro betalen", besloot hij. De voorzitter zou Club Brugge op de hoogte hebben gebracht en wacht nu op een antwoord. Blauw-zwart betaalde 3,35 miljoen euro voor zijn huurcontract en kan een aankoopoptie lichten, wat ze uiteraard niet gaan doen.