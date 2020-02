Wat een vreemde situatie in de Italiaanse tweede klasse. Inzaghi en Benevento doen 'ne Liverpool', terwijl kloof onderin héél klein is

Liverpool FC lijkt freewheelend op weg te zijn om de Engelse landstitel binnen te halen. De troepen van Jürgen Klopp tellen maar liefst 24 punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester City. Maar ook in Italië is er een soortgelijk scenario.

En dan spreken we over de Serie B. Daar mag Benevento Calcio de champagne stilaan bestellen. Gli Stregoni - leuk extraatje: Filipo Inzaghi is er coach - keren zo terug naar de Serie A na de degradatie in 2017.

Benevento telt momenteel maar liefst zestien punten voorsprong op eerste achtervolger Pordenone Cancio. Een extra blik op het klassement bewijst dat enkel Benevento van een ander niveau is.

De kloof bedraagt (twee keer) zestien punten

De kloof tussen het nummer twee Pordenone en het nummer voorlaatst Trapani bedraagt namelijk ook maar… zestien punten. De Serie B lijkt toch een reeks die interessant is om de komende maanden van dichterbij te volgen.