🎥 Hagi scoort belangrijke goal bij eerste basisplaats in Schotland, Gerrard meteen vol lof

Ianis Hagi stond woensdagavond voor het eerst in de basis bij de Rangers. De Roemeen was meteen belangrijk.

Tegen Aberdeen mocht de huurling van Racing Genk dertien minuten voor tijd invallen, tegen Hibernian stond hij van bij de aftrap op het veld. Hagi maakte de 2-1 in minuut 85 en zorgde zo voor een belangrijke driepunter. En dat op de verjaardag van zijn vader.

Coach Steven Gerrard toonde zich meteen een grote fan van Hagi voor de microfoon van BBC: “Hij is een groot talent. Hij groeide enorm in de wedstrijd. Hij is een zeer goede speler die altijd de bal wil hebben. Ik ben blij dat we hem er bij hebben.”

Ianis Hagi scoring his first goal for Rangers on his first start for the club 🇷🇴⚽️ pic.twitter.com/VlimlcqTHD — James Nalton (@JDNalton) February 5, 2020

Eén van de vele doelpunten van zijn vader :