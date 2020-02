Hoe zou het zijn met... Glynor Plet

De Nederlandse aanvaller Glynor Plet heeft een rijke geschiedenis wat ploegen betreft. Hij speelde een tijdje in de Belgische competitie bij Racing genk en Zulte Waregem en nu is hij aan de slag bij Telstar.

Plet begon zijn carrière in 2000 eigen land bij de jeugd van Ajax. Daarna zou hij ook nog enkele jeugdreeksen doorlopen van Haarlem Youth, SV Argon en FC Den Bosch. Bij FC Den Bosch speelde hij zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Na FC Den Bosch zou hij ook één wedstrijd bij FC Lisse spelen om dan door te breken bij Telstar.

Zijn resultaten bij Telstar bleven niet onopgemerkt, want enkele clubs beginnen interesse te tonen in Plet. In 2010 maakte hij uiteindelijk de overstap naar Heracles Almelo. Daar scoorde hij 23 doelpunten in 48 wedstrijden en het leverde hem een transfer op naar FC Twente.

Bij FC Twente zou hij op een half seizoen 6 doelpunten maken in 22 wedstrijden, maar de Nederlandse ploeg was niet overtuigd door de aanvaller en ze besloten hem uit te lenen aan... Racing Genk.

Racing Genk

Bij de Limburgers zou Plet belangrijk worden. Hij maakte 13 doelpunten in 41 wedstrijden en hij won met Racing Genk de beker van België. Uiteindelijk was het niet goed genoeg voor Racing Genk om het definitief over te nemen.

Na Racing Genk werd de aanvaller een vrije speler, want ook bij FC Twente kreeg hij geen kansen meer. Op 23 september 2013 zou hij aan de slag kunnen bij Hapoel Beer Sheva. Hij scoorde 12 doelpunten in 32 wedstrijden, maar ook daar bleef hij niet lang. Hij probeerde het opnieuw in de Belgische competitie, maar deze keer bij Zulte Waregem.

Zulte Waregem

Aan de Gaverbeek werd Plet nooit een sterkhouder (7 doelpunten in 24 wedstrijden) en de Belgische club leende hem uit aan Go Ahead Eagles. Na deze uitleenbeurt werd hij door Zulte Waregem verkocht aan Maccabi Haifa.

Met 17 doelpunten in 42 wedstrijden deed hij het daar niet slecht en twee seizoenen later (2017) werd hij overgenomen door het Turkse Alanyaspor. In Turkije wist hij echter niet door te breken en sinds voorbije zomer speelt hij opnieuw in Nederland bij zijn oude club Telstar. Daar scoorde hij dit seizoen al 6 keer in 19 wedstrijden.