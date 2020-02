Benteke scoort zijn eerste goal in 10 maanden, maar Crystal Palace schiet er niets mee op

Christian Benteke heeft in de competitiewedstrijd tegen Everton zijn eerste goal van het seizoen gemaakt voor Crystal Palace.

Crystal Palace was op achtervolgen aangewezen op bezoek bij Everton na een goal van Bernard in de 18e minuut. Kort na de pauze bracht Christian Benteke de score weer in evenwicht na een knal in de korte hoek.

BENTEKE GOAL PALACE 1-1 EVERTON FOLLOW FOR INSTANT GOALS pic.twitter.com/vxaPRKTsaz — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) February 8, 2020

Voor de Rode Duivel was het zijn eerste goal van het seizoen en zijn eerste in tien maanden. Dit seizoen stond hij al 576 minuten droog. Zijn laatste doelpunt voor Palace dateert van 21 april 2019.

Maar zal zijn goal ook iets opleveren? Richarlison bracht zette de thuisploeg immers weer op voorsrong. Met nog tien minuten op de klok is de stand nog steeds 2-1.

UPDATE: Calvert-Lewin dikte de score nog aan tot 3-1. De goal van Benteke leverde zijn club dus niets op.