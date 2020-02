Zeer bizarre deal in de maak? FC Barcelona denkt aan doelman uit Engelse zevende klasse

FC Barcelona zou op zoek zijn naar een nieuwe (reserve)doelman en daarbij zijn ze uitgekomen bij Carl Rushworth. De 18-jarige doelman is eigendom van Brighton & Hove Albion, maar wordt dit seizoen uitgeleend aan Worthing FC, een club uit de engelse zevende klasse.

Volgens The Mirror zou FC Barcelona een scout gestuurd hebben naar Woodside Road om de doelman aan het werk te zien. De Catalaanse topclub zou vier miljoen pond over hebben voor de 18-jarige doelman.

Carl Rushworth werd vorig seizoen naar Brighton & Hove Albion gehaald, maar dit seizoen speelt hij dus in de Engelse zevende klasse. Hij werd ook al opgeroepen voor de U19 van Engeland. In het verleden haalde Barcelona met Louis Barry een andere jonge Engelse speler naar Camp Nou, maar hij is nu al opnieuw verkocht aan Aston Villa voor drie miljoen pond.