Nicolas Pepe heeft hilarisch antwoord klaar: "Mijn moeilijkste tegenstander? Ik heb er nog geen gehad"

Nicolas Pepe is aan een wisselvallig seizoen bezig bij Arsenal. Hij werd voor heel wat geld binnengehaald, maar voorlopig kan hij het niet waarmaken. Toch barst de Ivoriaan van het zelfvertrouwen.

Op het Youtube-kanaal van Arsenal vroeg Matteo Guendouzi aan Nicolas Pepe wie voorlopig de moeilijkste tegenstander was uit zijn carrière. De Ivoriaan moest even nadenken, maar hij kon niet direct op een naam komen. "Ik heb er nog geen gehad", aldus de flankaanvaller van Arsenal.

Opvallend, want Pepe is aan een zeer wisselvallig seizoen bezig. Hij scoorde 5 doelpunten in 27 wedstrijden. Toch gaat het volgens Pepe onder nieuwe trainer Arteta beter. De flankaanvaller legde uit dat hij nog veel progressie kan maken en dat de dingen in de toekomst makkelijker zullen gaan.