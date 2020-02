Romelu Lukaku vertelt over zijn zoon en heeft veel lof voor ex-ploegmaat van bij Manchester United: "Hij heeft mij toen enorm geholpen"

Romelu Lukaku is aan een uitstekend seizoen bezig bij Inter. Dit weekend staat de derby tegen AC Milan op het programma. Lukaku komt dan Zlatan Ibrahimovic tegen, zijn ex-ploegmaat bij Manchester United.

De Rode Duivel heeft veel lof voor Zlatan Ibrahimovic. "Hij is één van de intelli­gentste spelers die ik ooit heb ontmoet. Hij heeft mij in die periode ook enorm geholpen. Hij gaf veel advies en ik denk er nog altijd aan. Ibrahimovic is een kampioen", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

In een interview bij SkySports gaf Lukaku ook meer uitleg over zijn zoon en over hoe belangrijk is voor hem. "Romeo lijkt zo hard op mij. Hij is mijn tweede energie. Het vaderschap geeft me kalmte", aldus Lukaku.

Zijn zoon is dertien maanden oud en hij begint zelfs al tegen een balletje te trappen. "Als er een wedstrijd op televisie is begint hij ook te wijzen. Hij begint meer zaken te begrijpen. Hij speelt zelf ook al met een balletje en hij wil de hele tijd met papa spelen", legt de Rode Duivel uit.