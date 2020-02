"Vrum Noo Ieëste om iets unieks te verwezenlijken": OH Leuven wil voor unicum zorgen, CEO schaart zich achter nieuw project

OH Leuven kijkt op zaterdagnamiddag in het King Power aan Den Dreefstadion Lommel in de ogen. En dat zou wel eens een belangrijk duel kunnen worden.

Sowieso worden de vier laatste wedstrijden prangertjes voor alle teams met oog op het winnen van de tweede periode. OH Leuven stond na tien speeldagen zesde, maar de kloof met leiders Beerschot en Virton was amper twee punten.

De Leuvenaars spelen bovendien nog tegen Lommel, Union, Beerschot én Virton, dus hebben eigenlijk hun lot zo goed als in eigen handen. Met vier overwinningen zijn ze zeker van de winst in de tweede periode. En die willen ze graag pakken, vandaar ook het initiatief "Vrum Noo Ieëste."

Vrum

Peter Willems, CEO OH Leuven, is duidelijk: "We spelen nog 4 wedstrijden in de 2e periode en hebben nog steeds de kans om deze ook te winnen. Nog nooit slaagde een club erin om de 2 periodes te winnen."

"We hebben dus dé mogelijkheid om allemaal samen iets unieks te verwezenlijken. We roepen dan ook iedereen op om ons massaal te steunen. We willen opnieuw naar 1A. Vrum noo ieëste", aldus de CEO in een persbericht. Dan mag het om te beginnen niet mislopen tegen Lommel.





