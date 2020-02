'Januzaj zal deze zomer wellicht vertrekken bij Sociedad'

Adnan Januzaj heeft het moeilijk bij Real Sociedad. Hij moet het veelal stellen met invalbeurten, waardoor zijn EK-selectie danig in het gedrang lijkt te komen. Hoewel Martinez een transfer adviseerde, bleef de ex-speler van Manchester United deze winter waar hij was.

Marca-journalist Oscar Badallo sprak met Sporza over de situatie van de getalenteerde Belg, die maar niet kan doorbreken. "Het is een heel goede speler, maar vooral op training. Tijdens wedstrijden is het vaak heel wat minder."

"Hij heeft veel snelheid en een goede dribbel, maar zijn laatste pass en schoten komen vaak niet aan. Hij scoorde ook nog maar vier keer, dat is te weinig."

"Sociedad laat steeds veel jeugdspelers doorgroeien naar de eerste ploeg. Als het dan toch een speler inlijft, moet dat een hele goede zijn. Januzaj speelt gewoonweg niet goed genoeg. Ik denk dan ook dat hij deze zomer zal vertrekken bij Sociedad", aldus Badallo.