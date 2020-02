Nationale doelman komt met opvallende uitspraak: "Iedereen haat je wanneer je voor Engeland speelt"

Jordan Pickford, doelman van Everton, krijgt het zwaar te verduren. Sinds hij nationale doelman van Engeland is geworden, krijgt hij vanuit alle hoeken kritiek te verwerken in zijn thuisland.

Pickford ging afgelopen weekend in de fout tegen Crystal Palace, waardoor Christian Benteke voor het eerst in maanden nog eens de weg naar doel vond voor zijn club. Everton won alsnog met 3-1, waardoor ze op een knappe zevende plaats staan in de Premier League.

"Om de een of andere reden haat iedereen je als je voor Engeland speelt. Dat is de prijs die je betaalt om in de nationale ploeg te mogen spelen, zeker?", zucht Pickford bij BBC.

"Iedereen bekijkt de Engeland-spelers met argusogen en willen hen bekritiseren op elk moment. Ik moet daarmee leren omgaan, want ik zal ermee moeten leven. Ik weet tot wat ik in staat ben en ik ken mijn sterke punten als geen ander."