Terwijl het ene Lierse op degradatie afstevent timmert het andere aan een indrukwekkende reeks

Hoe maak je het onderscheid tussen een supporter van Lyra-Lierse en een van Lierse Kempenzonen? Eerstgenoemde loopt dezer dagen met een kamerbrede glimlach rond, terwijl er bij laatstgenoemde degradatiewolken boven het hoofd hangen.

Nadat K Lierse SK in 2018 ophield te bestaan splitste de club in twee. Een deel van de aanhang schaarde zich achter de ploeg die sinds vorig seizoen door het leven gaat als Lyra-Lierse Berlaar. Het andere deel steunt nu Lierse Kempenzonen, dat voortvloeit uit Oosterzonen Oosterwijk en zijn thuismatchen speelt in het Herman Vanderpoortenstadion, de thuisbasis van het ter ziele gegane Lierse.

De reden voor die kamerbrede glimlach bij de fans van Lyra-Lierse is dat de club het voortreffelijk doet in de derde amateurklasse. De troepen van trainer Patrick Van Houdt pakten de eerste en de tweede periodetitel, zijn al 20 matchen ongeslagen en moeten hun voorsprong van 7 punten nog 9 weken zien te verdedigen willen ze als kampioen rechtstreekse promotie afdwingen. Voor de vorige nederlaag van de club moeten we al terug naar speeldag 1, toen er op het veld van Bilzerse Waltwilder met 3-1 werd verloren.

20 matchen op rij NIET meer verloren... ongelooflijk record toch!!!!! https://t.co/xyxBqVzd0g — ⚽️Eric Van Meir📺🇧🇪 (@eric0268) February 9, 2020

Dan gaat het er bij Lierse Kempenzonen minder goed aan toe. Vorig jaar namen de Kempenzonen nog deel aan de play-offs om naar eerste klasse B te mogen promoveren, nu staan ze op een voorlaatste plaats en komt degradatie naar de tweede amateurklasse akelig dichtbij. De club moet zich dringend herpakken na vier opeenvolgende nederlagen, maar ziet met Tubize, Visé, Dender en La Louvière Centre nog wel enkele ploegen binnen het bereik staan.

Zoals de zaken er nu voor staan, komen de twee clubs elkaar volgend jaar tegen in de tweede amateurklasse.