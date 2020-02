Voor hetzelfde geld speelde Courtois bij... Barcelona

Thibaut Courtois heeft alle kritikasters in Spanje lik op stuk gegeven. Afgelopen maand werd hij zelfs verkozen tot 'Speler van de maand'. Maar hij had evengoed voor Barcelona kunnen spelen...

In 2013 waren de Catalanen op zoek naar een vervanger voor Victor Valdes en Courtois had intussen grote indruk gemaakt bij Atlético Madrid. Zijn naam kwam dus op tafel bij Barça. Maar uiteindelijk werd het Marc-André Ter Stegen.

éJa, er is meermaals gesproken geweest om Courtois binnen te halen. Maar uiteindelijk zijn we op aanraden van Zubizarreta toch voor Ter Stegen gegaan", aldus voormalig vice-voorzitter Jordi Mestre in Mundo Deportivo.