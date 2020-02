Finse dokter die Dembélé opereerde na weer hamstringblessure: "Hij zal héél voorzichtig moeten herstellen"

105 miljoen euro, maar heel veel plezier heeft Barcelona er nog niet aan gehad. Ousmane Dembélé is na een hamstringoperatie weer zes maanden out. En de dokter die hem opereerde, raadt heel wat voorzichtigheid aan.

Het was de zoveelste hamstringblessure voor de Fransman. "De operatie is heel goed gegaan. De schade zat bovenaan de pees, precies zoals we op de MRI hadden vastgesteld. De schade was echter ook veel groter dan destijds in 2017", zegt de Finse chirurg die hem opereerde.

Vraag het maar aan Vincent Kompany: hamstrings kunnen iets weerbarstig zijn en dat kan altijd terugkeren. Kan Dembélé zijn topniveau nog halen? "'Dan moet hij eerst héél voorzichtig herstellen, maar daarna ben ik er zeker van dat hij weer op hoog niveau kan acteren. Dat gaat echter wel minstens zes maanden duren, maar daarna zullen zijn beste voetbaljaren nog volgen."