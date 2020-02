🎥 Dedryck Boyata tracht mee crisis te bezweren en toont scorend vermogen in Bundesliga

Als Roberto Martinez nadenkt over de best mogelijke verdediging bij de Rode Duivels, weet hij dat hij ook kan rekenen op Dedryck Boyata. Niet enkel voor het verdedigende werk, maar ook om gevaarlijk te zijn op stilstaande fases.

Boyata heeft zich op dat vlak nog eens bewezen in de Bundesliga. Met Hertha Berlijn maakte Boyata de verplaatsing naar rode lantaarn Paderborn. Hertha is zelf weggezakt naar de veertiende plaats en zag trainer Klinnsmann vertrekken. Het kon dus wel een opsteker gebruiken.

Daar trachtte Boyata voor te zorgen, door reeds in de tiende minuut de 0-1 aan te tekenen. Na een afgeslagen vrijschop kwam de bal vanop links weer voor doel. Boyata kreeg zeker geen vrij spel van de lokale verdedigers, maar won toch knap het duel en knikte overhoeks binnen. Fraai gedaan.

Ook de doelman van Paderborn was erg verrast door dit kunstje van Boyata, want het moet toch gezegd dat zijn reactie nogal langs de trage kant is.