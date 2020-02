Spelers Barcelona komen met prachtige steunbetuiging voor onfortuinlijke Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé heeft Dame Fortuna momenteel niet echt aan zijn kant. Een zware hamstringblessure houdt hem maar liefst zes maanden aan de kant. Een zware klap voor de flankaanvaller, maar hij kan wel op de steun rekenen van zijn ploegmaats.

In Camp Nou stond zaterdagnamiddag de thuiswedstrijd tegen Getafe op het programma. Hoewel Dembélé dit seizoen niet meer in actie zal komen, was zijn naam en zijn nummer wel te zien op het veld voor aanvang van de wedstrijd.

Alle Barça-spelers betraden immers het veld in een shirt met zijn naam en het rugnummer 11 op, als teken van steunbetuiging. Dembélé zal het zeker naar waarde schatten. De Fransman, die ook het EK zal missen, is het nu toewerken naar volgend seizoen. Dinsdag is hij in Finland al geopereerd.