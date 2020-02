🎥 Porto-speler Marega is het zat: stapt van het veld na racistische uitlatingen

De donkere spits van Porto werd al de ganse partij racistisch bejegend door fans van Vitoria. Toen hij op het uur de 1-2 scoorde, vierde hij door naar zijn huid te wijzen. Vitoria-fans gooiden daarop prompt enkele stoeltjes in zijn richting, die hij laconiek op zijn hoofd zette.

Dit kwam de Porto-spits op een gele kaart te staan, waarna het hek helemaal van de dam was. Marega bleef op de korrel genomen worden en besloot het veld te verlaten. Zijn ploegmaats probeerden minutenlang Marega op andere gedachten te krijgen, maar de spits hield voet bij stuk. Porto-coach Sergio Conceiçao (ex-speler van Standard) was razend en moest zijn doelpuntenmaker noodgedwongen wisselen.

Marega Porto player become racist victim in the match against Vitoria Guimaraes. pic.twitter.com/EJErAnF3iR