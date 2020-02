Vandenbempt over straf Man City: "Dit is een goed signaal!"

Manchester City heeft de Financial Fair Play-regels met de voeten getreden. Daar is keihard bewijs voor, dus het zal moeilijk worden om die straf van twee jaar geen Europees te ontlopen. "Een goed signaal", vindt Peter Vandenbempt.

City kreeg honderden miljoenen die niet konden gerechtvaardigd worden via voetbalgerelateerde inkomsten. "Iedereen vermoedt dat traditieclubs als Barcelona en Bayern München aandringen op financiële transparantie als tegenzet tegen de nieuwe rijken uit het oosten. Sjeiks gooien met veel geld naar clubs als Manchester City en PSG en ze willen dat aan banden leggen", klinkt het bij Sporza.

Het geeft immers een illegaal voordeel aan die clubs. "Het is geen slechte zaak dat er paal en perk wordt gesteld aan de financiële uitwassen in het voetbal. En dat de UEFA wel degelijk een razend populaire, internationaal grote club durft te straffen, is een goed signaal."