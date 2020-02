Keert Paul Pogba terug naar Italië? Juventus heeft opvallende deal in gedachte

Waar ligt de toekomst van Paul Pogba? De Franse middenvelder speelde dit seizoen nog maar 7 wedstrijden voor Manchester United door een enkelblessure, maar de Fransman zou vooral met een transfer bezig zijn.

Volgens zijn makelaar, Mino Raiola, zou Pogba graag terugkeren naar de Serie A en Juventus heeft wel interesse in zijn ex-speler. Volgens verschillende media wil de Italiaanse topclub ver gaan voor Pogba, want ze denken eraan om Ramsey en Rabiot in de deal te betrekken. De Italianen zouden daarbij ook nog geld willen geven, zodat ze aan een bod van 125 miljoen euro komen.

Voorbije zomer mocht Pogba absoluut niet vertrekken bij de Engelse topclub, maar de kans dat Manchester United komende zomer een bod zou accepteren, is wel groot. Het transfergeld van Pogba zouden ze willen gebruiken voor enkele Engelse talenten. Zo worden Jack Grealish, James Maddison en Jadon Sancho genoemd.