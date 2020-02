🎥 Batshuayi werd hard geraakt door Harry Maguire: had de centrale verdediger uitgesloten moeten worden?

Chelsea verloor maandag van Manchester United na doelpunten van Anthony Martial en Harry Maguire. Toch had de centrale verdediger weggestuurd kunnen worden voor een harde trap in het kruis van Michy Batshuayi.

In de 21ste minuut leek Harry Maguire opzettelijk in het kruis van de Rode Duivel te trappen. De VAR werd geraadpleegd, maar er werd beslist om de verdediger van Manchester United niet uit te sluiten. De scheidsrechter ging niet eens naar de beelden kijken.

"Harry Maguire had uitgesloten moeten worden. Ik denk dat het duidelijk is," betreurde Frank Lampard na de wedstrijd bij SkySports. "Ik begrijp het niet. Voor dit soort dingen is de VAR er juist en moet het in actie komen."