Michel Louwagie ziet kansen tegen AS Roma: "Zij zitten in een mindere periode"

Een bezoek aan de halvefinalist uit de Champions League van een paar jaar geleden, dan zou je misschien eerder bescheiden ambities verwachten. Maar bij AA Gent ruiken ze hun kans en achten ze dit het juiste moment om AS Roma te treffen.

Dat is ook wat Michel Louwagie laat verstaan bij VTM Nieuws. Tenslotte heeft Gent ook niets te verliezen. "We staan in de zestiende finales van de Europa League, die campagne kan niet meer stuk. Temeer omdat we het ook in de competitie zeer goed doen."

Het geloof in de kwalificatie is er bij hem wel. "Ik denk dat je er moet in geloven. Als je zestiende finales speelt, dan heb je het goed gedaan en heb je kwaliteit. Zij zitten in een mindere periode. Ik denk dat zij ook moeten focussen op de competitie. Ze staan vijfde, de achtervolgers komen dichter en het zal een doel zijn om die plaats te behouden. Dus kans hebben we zeker."

Uitzonderlijk verhaal

Deze dubbele ontmoeting met Roma plaatst hij wel niet in hetzelfde rijtje als de matchen in die succesvolle Champions League van enkele jaren geleden. "Je ziet dat de belangstelling minder is, dat was een uitzonderlijk verhaal."