Nog geen uitsluitsel over toekomst Lokeren: beslissing valt vermoedelijk vrijdag

Donderdag moest D-day worden voor Lokeren. Dan gingen de Waaslanders antwoorden bieden op de vele vraagtekens over de financiële toekomst van de club.

Lokeren liet echter aan persagentschap Belga weten dat er ten vroegste morgen gecommuniceerd wordt. "Het zal wellicht nachtwerk worden", vertelde clubwoordvoerder Guy Van den Broeck.

"Men is telefonisch overleg aan het plegen en ook via Skype worden allerlei mensen gecontacteerd. De vergadering had niet plaats op de club. Of het de goede kant uitgaat kan ik niet zeggen maar er wordt morgen/vrijdag gewoon verder gewerkt op Sporting Lokeren."