Depoitre blijft geloven in Gentse kwalificatie: "We hebben nog alle kansen in de terugwedstrijd"

De Buffalo's vertrokken vannacht ongetwijfeld met een wrange nasmaak uit Rome. Gent was over het algemeen baas tegen de Italiaanse hoofdstedelingen, maar keert wel met een lastige 1-0 nederlaag terug naar huis.

Ook Laurent Depoitre, die zijn wederoptreden maakte na een blessure, zag dat er meer inzat voor de Gentenaars: “Ik ben het veld toch afgestapt met ontgoocheling. We hebben goed gespeeld en Roma toch wat verrast door ze onder druk te zetten."

Geloof in kwalificatie blijft intact

De 31-jarige targetspits liet zelf ook een wenkende kans onbenut: "We hadden kansen, maar hebben ze helaas niet benut. We maakten soms de verkeerde keuze of de laatste pass was niet goed. We moeten ontgoocheld zijn, maar we hebben nog alle kansen in de terugwedstrijd.”