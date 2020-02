📷 Fans van Roeselare steken bezoekers uit Lokeren hart onder de riem: "Strijden op het veld, respect ernaast"

Om 20u30 begint Roeselare aan de wedstrijd tegen Lokeren. Hoewel het voor de West-Vlamingen een belangrijke wedstrijd wordt in de strijd om het behoud in 1B, pakten de fans uit met een mooi gebaar.

“Lokeren fans veel courage”, stond er te lezen op een spandoek van de fans van Roeselare.

Ook Lokeren reageerde via de sociale netwerksite van het blauwe vogeltje op de extrasportieve problemen: “Na zware dagen is het eindelijk weer tijd voor waar het echt om draait, en dat is voetballen.”