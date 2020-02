Ook in Spanje blijft scheidsrechter niet onbesproken: "Soms zijn er dingen al op voorhand bepaald"

Dit weekend vergat Real Madrid om opnieuw over Barcelona te springen naar de kop van het klassement. Levante verraste de Koninklijke met 1-0, maar na de wedstrijd was de scheidsrechter kop van jut.

Na de wedstrijd was Sergio Ramos voortrekker in het reclameren op de scheidsrechter. "Ik doe dat niet graag, maar soms kan het niet anders", vertelde de aanvoerder van Real na de wedstrijd aan de Spaanse pers. Elke dag is het anders. Ik kreeg in de supercup een onbedoelde handsbal tegengefloten, terwijl er nu twee keer niet werd gefloten voor eenzelfde onbedoelde handsbal."

En dan moest het beklag over ref Hernandez Hernandez nog komen. "Ik schrik er niet meer van met hem. Met anderen kan je nu en dan nog eens in discussie gaan, met hem is dat tevergeefs. Het is echt schandalig. Ik ging hem na afloop vragen of hij een probleem met mij heeft. Ik kreeg nota bene geel omdat ik een elleboog kreeg en in dezelfde fase een trap op mijn voet kreeg. Sommige beslissingen zijn al van tevoren bepaald."