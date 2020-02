Liverpool heeft lastige avond, maar trekt scheve situatie recht in de tweede helft

Liverpool heeft een lastige avond gehad tegen West Ham United. Na een uur stonden ze 1-2 achter, maar twintig minuten voor tijd scoorde Salah de gelijkmaker en tien minuten later zorgde Mané voor de 3-2.

West Ham United staat op een 18de plaats in de Premier League en dus mocht deze wedstrijd normaal geen probleem zijn voor Liverpool. Ze kwamen na 10 minuten op voorsprong via Wijnaldum, maar drie minuten later zorgde Diop voor de gelijkmaker.

Liverpool bleef de betere ploeg, maar na de rust zorgde Pablo Fornals wel voor een verrassende 1-2 voorsprong voor West Ham United. Bij de thuisploeg waren er even zenuwen, maar ze konden de scheve situatie nog rechttrekken via Salah en Mané. Dankzij deze 3-2 overwinning staat Liverpool nu 22 punten voor op Manchester City. West Ham United blijft op de 18de plaats en staat daarmee in de degradatiezone.