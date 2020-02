De zoektocht naar de laagste stamnummers: 32. Herve

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 32. Herve.

Al 118 jaar bestaat Herve. Momenteel komt het team uit in Tweede Provinciale C in de provincie Luik, waar het in het seizoen 2019-2020 de vijfde plaats bezet en vooral in het begin van het seizoen prima presteerde.

Rijke traditie

Toch heeft Herve een grote en rijke traditie, die al in 1902 begon en hen stamnummer 32 opleverde. De club speelde lange tijd in de nationale reeksen, al is het natuurlijk nog maar de vraag of ze ooit nog opnieuw in die nationale reeksen zullen terechtkomen.

De club speelde altijd in geel en blauw, op het eerste jaar na toen het nog onder de naam Hervia speelde. De grootste successen werden geboekt in de jaren '50 en het begin van de jaren '70, toen ze een aantal jaren op het derde niveau speelden.

Het hoogste niveau werd nooit bereikt door de club uit de provincie Luik, die later ook uit de nationale reeksen verdween dus. Sinds 1983 is het daarin niet meer te vinden, ondertussen zitten ze dus al op het niveau van tweede provinciale.

Met André Piters en Albert Léonard had het team wel twee spelers in de rangen die later bij Standard grote sier maakten. Piters werd zelfs landskampioen en international als speler van de Rouches en mag daar dus ook Herve een beetje voor danken.

