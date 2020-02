Odjidja: "Wakker gelegen na heenwedstrijd tegen AS Roma: waren lange tijd de betere ploeg"

AA Gent neemt het donderdag in eigen huis op tegen AS Roma. De heenwedstrijd in Italië eindigde op 1-0.

"Ik heb in Rome fouten gemaakt”, stak de middenvelder de hand in eigen boezem in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik maakte twee keer een verkeerde keuze op een cruciaal moment. Ik heb er zelfs van wakker gelegen."

“In het openingskwartier toonden we te veel respect. Nergens voor nodig, want nadien waren we gewoon de betere ploeg. Misschien zou het geen slecht idee zijn om meer in onszelf te geloven. Arroganter te zijn, zelfs.”

“Roma heeft een goede ploeg, maar om nu te zeggen dat we echt onder de indruk waren: neen. We gaan de perfecte match moeten spelen, maar we hebben ze laten zien dat we echt niet moeten onderdoen."