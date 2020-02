Zowel bij Gent als Roma klagen ze opnieuw over oud euvel Ghelamco Arena

AA Gent raakte tegen AS Roma niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het blijft zo 'Fort Ghelamco' hoog in het vaandel dragen, maar is wel uitgeschakeld. Zowel Buffalo's als bezoekers hadden na de match wel een duidelijke klacht.

"We spelen een goede wedstrijd, ondanks dat het veld heel erg zwaar lag", aldus Vadis Odjidja na de wedstrijd in zijn analyse.

Een mening die werd gedeeld door de bezoekers: "We wisten dat Gent een moeilijk te bekampen team was en dan komen ze op dit veld toch 1-0 voor", aldus Justin Kluivert - de goalgetter van de bezoekers. "Gelukkig konden we snel gelijkmaken."

Zwaar veld

"We gaven te veel verkeerde passen, maar de instelling in tweede helft was beter dan de eerste toen we te veel ruimte gaven", analyseerde coach Paulo Fonseca dan weer.

Om ook op dezelfde spijker te slaan: "Het veld was heel zwaar bovendien. Zo werd het moeilijk voetballen tegen een fysiek sterk team."