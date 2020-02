AA Gent en AS Roma zwaaien met lof naar elkaar op Twitter: "Veel geluk nog dit seizoen"

Na de 1-0-nederlaag in Rome stond Gent voor een lastige opdracht in de Ghelamco Arena. Gent speelde donderdag een uitstekende eerste helft, maar liep net na de 1-0 tegen een pijnlijke gelijkmaker aan. Die zou uiteindelijk fataal blijken.

Via Twitter feliciteerde AS Roma AA Gent donderdagavond voor hun sterke prestatie in de twee wedstrijden. Gent kwam intussen met een reactie.

“Het is hard om er op deze manier uit te gaan, maar in de sport moet je een nederlaag kunnen toegeven en de tegenstander het beste toewensen. Dus bij deze: veel succes nog!”

Grazie @ASRomaEN. Honestly, it's hard to digest going out like this. But in sports you have to be able to admit defeat and wish your adversaries the best. So, all the best to you for the rest of the season. ๐Ÿ‘๐ŸผBoth in @SerieA and @EuropaLeague. #kaagent๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿค๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น #asroma #UEL https://t.co/NnfKWhBjuY