Politie moet gemoederen komen bedaren, wedstrijd tussen Lokeren en Beerschot kan toch verder

De wedstrijd tussen Lokeren en Beerschot is helemaal ontspoord. De politie is op het veld moeten komen om de gemoederen te bedaren en de spelers zijn naar binnen gegaan.

De wedstrijd tussen Lokeren en Beerschot is tot twee keer toe stilgelegd. Eerst werd er vanalles naar Mike Vanhamel gegooid. Een waarschuwing van de ref was niet genoeg, want daarna gingen de thuisfans opnieuw over de schreef.

De politie kwam ter plekke maar dat werkte als een rode lap op een stier. Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire probeerde ook de gemoederen te bedaren.

UPDATE: Smet heeft uiteindelijk toch besloten om verder te spelen. Beerschot is op weg naar de tweede periodetitel, want Westerlo staat 2-1 in het krijt op bezoek bij Union.