Thibaut Courtois is scherp voor de media en reageert op zogenaamde 'paniekaanvallen'

In het begin van dit seizoen kende Thibaut Courtois niet de beste periode uit zijn carrière, maar de nummer 1 van de Rode Duivels herpakte zich. In januari werd hij zelfs verkozen tot speler van de maand in de Spaanse competitie. Nu blikte hij terug op de harde kritiek die hij te verduren kreeg.

Dat deed hij bij Eleven Sports en hij wees ook de media met de vinger, die volgens Courtois soms over de schreef gingen. "Als het goed gaat dan word ik de hemel ingeprezen. Gaat het minder, dan ben ik plots de slechtste keeper ter wereld. Ik ben ook steeds dezelfde gebleven, steeds hetzelfde blijven trainen. Of het nu goed of zogezegd slecht ging."

Met kritiek omgaan is ook een beetje selectief zijn met waar je wel of geen belang aan hecht. "Je moet weten met wie je werkt, naar wie je moet luisteren en naar wie niet. Ik weet zelf wel hoe ik train en hoe ik bezig ben. De kritiek van buitenaf interesseert me niet. Die gaat het ene oor in en het andere uit."

QUOTE | @ThibautCourtois praat over de leugens die verspreid werden na zijn vermeende paniekaanval en vraagt om meer respect. "Gelukkig ben ik mentaal sterk genoeg, maar zulke berichten gaan over de schreef."#ElClásico pic.twitter.com/6BZc63aJ2y — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2020

Vooral de kritiek over de paniekaanvallen, wat hij overigens ontkent, vond hij er ver over gaan. "Je moet sowieso opletten met het thema paniekaanvallen. Er zijn genoeg mensen die sukkelen met hun mentale gezondheid. Dan is het niet gepast om met zoiets te lachen. Ook in de sport komt het voor, maar gelukkig sta ik mentaal heel sterk. Soms gaat de media te ver. Wij zijn ook maar mensen en geen robots."