Lommel en Roeselare vechten vanavond uit wie play-downs speelt: "POIII is een regelrechte schande"

Vrijdagavond maken Lommel en Roeselare in een rechtstreeks duel uit wie de tegenstander van Lokeren wordt in POIII. Lommel heeft de beste papieren en heeft voldoende aan een gelijkspel. Voor Roeselare is het duidelijk: zij moeten winnen om over Lommel naar plaats zes te klimmen.

Ondanks de precaire situatie van het noodlijdende Lokeren willen zowel Lommel als Roeselare de beruchte play-downs koste wat kost vermijden. Voetbalkrant.com polste bij de twee ervaren aanvoerders naar de voorbereiding op deze levensbelangrijke partij: Glenn Neven, centrale verdediger van Lommel en Wouter Biebauw, doelman van Roeselare.

Hoeveel druk heerst er bij jullie voor deze wedstrijd?

Glenn Neven (Lommel): "Vergeet niet dat wij van heel ver komen, we stonden laatste na de eerste periode. Het behoud was ons enige doel bij de aanvang van het seizoen. Toen werd er niet gesproken over POII. Na de verloren partij van zaterdag tegen Beerschot zaten we even in zak en as (Lommel kwam op voorsprong en was zo even mathematisch zeker van de zesde plaats, nvdr.), maar dat ging snel voorbij."

"Ik merk aan de spelers dat er enorm veel goesting en strijdvaardigheid is om deze match aan te pakken. We hebben de voorbije weken enkele kansen gehad om het af te maken, maar dat was zeker niet tegen de minste tegenstanders."

Wouter Biebauw (Roeselare): "Ik merk in onze spelersgroep weinig stress. Veeleer zien we deze match als een positief iets, want het biedt ons een extra kans om de zesde plaats alsnog te nemen. En dat is onverhoopt, na ons gelijkspel tegen Lokeren, waarmee we onszelf in de problemen brachten."

"We zullen er alles aan doen om de drie punten mee te nemen uit Lommel, want het moge duidelijk zijn: die POIII is een regelrechte schande. Stel u voor dat we in totaal negen keer op een seizoen moeten voetballen tegen Lokeren. Te belachelijk voor woorden, maar we wisten dat op voorhand uiteraard."

Hoe pakken jullie de wedstrijd aan? Lommel kan teren op een gelijkspel, terwijl Roeselare moét winnen?

Glenn Neven (Lommel): "Doordat we met aan een gelijkspel genoeg hebben en we kunnen teren op een sterke thuisreputatie, worden we door velen als favoriet naar voren geschoven. De voortekenen lijken inderdaad gunstig, maar dit wordt een match op zich. Een echte cupmatch, waarin de statistieken niet van tel zullen zijn."

"We hebben aan een punt genoeg, maar dat wil niet zeggen dat we niet zullen aanvallen. We gaan ons niet ingraven en zullen op zoek gaan naar de drie punten. Al moeten we zeker niet naïef zijn en de ruimtes klein houden voor hen. Want we hebben heel veel respect voor dit Roeselare: vooral in offensief opzicht beschikken ze over heel wat kwaliteit."

Wouter Biebauw (Roeselare): "De statistieken spreken misschien tegen ons (Roeselare won dit seizoen nog maar een keer buitenshuis, nvdr.), maar dit wordt een soort bekerwedstrijd. Eigenlijk hebben we niets meer te verliezen, want we staan al met anderhalf been in POIII. Scoren doen we overal, dat is het probleem zeker niet. Maar we hebben het vaak moeilijk om een resultaat vast te houden."

"Het is voor ons hoe dan ook een heel frustrerend seizoen. Er is heel veel gebeurd dit seizoen. En dan was er nog dat transferverbod tijdens de wintermercato. Iedere ploeg, behalve Lokeren, versterkte zich fors, terwijl wij zelfs enkele spelers zagen vertrekken. We zitten dan ook met een enorm smalle kern, waar slechts een 13 à 14 jongens in aanmerking komen voor een basisplaats."