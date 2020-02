🎥 Ondertussen in de Franse tweede klasse: keeper gooit de bal letterlijk in eigen doel

In de Ligue 2 beleefde Grenoble Foot twee gruwelijke minuten tegen Caen, met een hoofdrol voor doelman Brice Maubleu.

Caen kwam op voorsprong in minuut 17 dankzij een strafschop van Jessy Pi. Een minuut later ging Brice Maubleu, de 30-jarige doelman van Grenoble, gruwelijk in de fout. Hij wou een speler aanspelen met een inworp, maar bedacht zich op het allerlaatste moment. De Fransman repte zich nog om de bal uit het doel te halen en leek daar ook in te slagen, maar de scheidsrechter gaf een doelpunt. 2-0 was ook de eindstand.