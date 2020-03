Coronavirus houdt nu ook Duitsland in de ban: opmerkelijke voorzorgsmaatregelen voor Axel Witsel en Thorgan Hazard

Het coronavirus houdt stilaan heel Europa in de greep. Ook de voetbalwereld ontsnapt er niet aan. Bij Borussia Dortmund trof men enkele maatregelen om het virus niet te verspreiden.

Het coronavirus woelt intussen door quasi heel Europa. In Zwitserland besloot met om de competitie stop te zetten tot 23 maart en ook in Italië werden al vele wedstrijden uitgesteld. Zover is het in de Bundesliga nog niet, maar Borussia Dortmund neemt alvast het zekere voor het onzekere.

In een communiqué meldt de club van Witsel en Hazard dat het verboden is voor de spelers om handtekeningen uit te delen aan de fans of selfies te nemen met supporters. Dit om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. De clubleiding vraagt daarbij om het nodige begrip van zijn aanhang.