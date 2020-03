Zware aderlating voor Watford in volle degradatiestrijd: sterkhouder komt dit seizoen niet meer in actie

Watford zal dit seizoen niet meer op Gerard Deulofeu kunnen rekenen. De Spaanse flankaanvaller viel in de wedstrijd tegen Liverpool uit met een knieblessure. Watford staat 17de en is dus nog in volle degradatiestrijd.

Gerard Deulofeu was zeer bedrijvig in de wedstrijd tegen Liverpool. Hij viel echter verkeerd toen hij Van Dijk voorbij probeerde te dribbelen. Het verdict is zwaar: een knieblessure en het seizoen van de flankaanvaller is ook afgelopen

Voor Watford is het een zware aderlating, want ondanks de gewonnen wedstrijd tegen Liverpool, staat de Engelse club op de 17de plaats. Ze hebben 27 punten, maar ook Bournemouth, 18de en dus in de degradatiezone, heeft 27 punten. De blessure van Deulofeu zou dus wel eens cruciaal kunnen zijn voor de komende weken.