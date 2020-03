Killian Overmeire spreekt over malaise bij 'zijn' Lokeren: "Sinds januari niet meer betaald" & "Ik vraag mijn ouders om mijn zoon naar training te brengen"

Killian Overmeire, zowat de verpersoonlijking van Lokeren, heeft er een rampjaar opzitten. Degradatie uit 1A, een maandenlange blessure gevolgd door de precaire financiële situatie waarin de Waaslanders zich bevinden. Het laat zijn sporen na bij de aanvoerder van Lokeren.

Dat de club zo diep is kunnen zakken, kon geen mens voorspellen. Ook Killian Overmeire zag het allerminst aankomen na de degradatie van vorig seizoen. "Voor het seizoen werd er een mooi project voorgesteld. Ik dacht oprecht: en nu zijn we vertrokken", bekent Overmeire aan HLN.

"Na verloop van tijd werd echter duidelijk dat die beloftes niet werden waargemaakt. Sinds januari heeft niemand zijn loon gekregen: spelers, maar ook technische staf en medewerkers."

Overmeire is er het hart van in. "Dit is zwaarder dan vorig jaar, want dit gaan niet enkel over degradatie, maar ook over het voortbestaan van de club. Mijn zoon speelt bij de U6 van Lokeren. Spelertjes komen naar mij en vragen: "Killian, Killian, we gaan toch niet degraderen, hé? Dan breekt mijn hart. Ik speel al zo lang bij Lokeren, dat ik alles en iedereen ken. De voorbije weken deden mijn ouders Odil naar de training, omdat ik het niet meer aankan om daar rond te lopen", aldus Killian Overmeire.