🎥 Toppunt van onsportiviteit? Tagliafico plant voet in kruis van tegenstander

Ajax moet AZ Alkmaar naast zich dulden aan de leiding van de Eredivisie. Toen de onderlinge confrontatie in een nederlaag leek uit te draaien nam frustratie de bovenhand bij Nicolas Tagliafico.

De Argentijnse linksachter van Ajax kon langs de zijlijn over zijn tegenstander springen, maar plantte zijn voet recht in het kruis van rechtsachter Jonas Svensson. Laten we hopen voor de rechtsachter van AZ dat hij nog voor nageslacht kan zorgen.

De scheidsrechter had het voorval niet gezien en de VAR greep ook niet in. Svensson kon uiteindelijk als laatste lachen, want AZ won met 2-0 na goals van Boadu en Idrissi en telt nu evenveel punten als de Amsterdammers.