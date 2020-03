Faillissement van Lokeren zou redding van Roeselare betekenen... maar ook een zwart gat van 4 maanden

De kaarten zijn geschud in de Proximus League. Oud-Heverlee Leuven en Beerschot strijden om promotie en nemen daarna deel aan play-off 2, net zoals Lommel, Union, Westerlo en Virton. Roeselare en Lokeren vechten ten slotte tegen elkaar om het behoud. Normaal gezien toch.

Want als het over Sporting Lokeren gaat is het toch met twee woorden spreken. Met de financiële perikelen die als donkergrijze wolken boven Daknam hangen is de toekomst van de club onzeker. Ook achter play-off 3 -de play-down- staat er voorlopig dus een vraagteken.

Vorige week was het al onduidelijk of de Waaslanders zouden aantreden tegen Beerschot, maar de spelers -die al even geen geld meer zagen- wilden de fans een waardig afscheid bieden. Ze weten immers zelf ook niet wat er komen gaat. Ze wachten op duidelijkheid vanwege het bestuur. Dat gaf trainer Stijn Vreven na de match ook aan. Iedereen kijkt naar het bestuur.

'Vakantie' vanaf 28 februari?

Vindt Lokeren geld, dan beginnen ze op 20 maart aan play-off 3 met een verplaatsing naar Schiervelde. Valt het doek over de club, dan gaat Roeselare een heel lange 'vakantie' tegemoet.

De West-Vlamingen maken geen aanspraak op play-off 2, want ze eindigden niet bij de eerste zes van de algemene rangschikking. Dat zijn de nieuwe regels die aan het begin van dit seizoen zijn ingevoerd. Vorig jaar maakten KV Mechelen (winnaar van de promotiefinale) en Sporting Lokeren (gedegradeerd uit 1A) hetzelfde mee.

Het seizoen van Malinwa stopte na de promotiefinales in de Proximus League. Gelukkig hadden ze nog een bekerfinale in het verschiet. Daartussen was een gat van anderhalve maand. Lokeren had minder geluk. Hun seizoen zat er echt op na 17 maart. Vanaf nu nemen de promovendus (1B) en de degradant (1A) wel deel aan play-off 2.

17 ploegen in play-off 2

Voor Roeselare kan het dus nog een tikkeltje erger worden dan voor Lokeren en KV Mechelen vorig jaar. Als Lokeren niet zal aantreden hebben de West-Vlamingen hun laatste match van het seizoen gespeeld op 28 februari. We hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt en dat Lokeren een reddingsboei vindt. Is dat niet het geval staat Roeselare voor een zwart gat van vier maanden. Laat ze dan maar meedoen in een poule van vijf ploegen in play-off 2.