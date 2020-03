Hazard ontmoet zijn 'grootste' fan in Amerika

Eden Hazard is in de USA om zich donderdag te laten opereren aan zijn enkel, maar kon het niet laten om de dag voordien een NBA-wedstrijd van de Dallas Mavericks mee te pikken. Na de wedstrijd ruilden Hazard en Mavericks-ster Doncic truitjes uit.

Een grappig beeld, vooral om het lengteverschil tussen beide heren. Eden hazard is een bescheiden 1,75m terwijl de NBA-ster 2m01 is, bijna een volledige meetlat groter.

Bij de Dallas Mavericks is Luka Doncic de absolute sterspeler. In zijn eerste seizoen in de NBA vorig jaar won de Sloveen de trofee van 'rookie of the year.' En, voor hij naar Amerika trok, was Doncic basketbalspeler bij Real Madrid.

Hij is ook fan van de voetbalploeg van Real Madrid. Na de gewonnen classico van Real Madrid tegen Barcelona, tweette Doncic nog "HALA MADRID".