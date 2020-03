Exit publiekslieveling, steun van alle kanten én de afhaalmaaltijden ingeruild voor een Michelinster... Zo keepte Courtois zich terug naar de wereldtop

Thibaut Courtois heeft zichzelf weer bij de beste doelmannen ter wereld gekeept. Het sluitstuk van Real Madrid blaakt van het zelfsvertrouwen. En dat heeft meerdere redenen.

Exit Keylor Navas

Het was vanaf dag één een feit dat Thibaut Courtois een veel betere doelman is dan Keylor Navas. Enig probleem: de Costa Ricaan was niet alleen één van de lievelingen van de fans, maar ook in de kleedkamer was niemand vergeten dat hij in doel stond toen er vier Champions League-trofeeën werden gewonnen.

We gaan niet beweren dat Alphonse Aréola geen ballen kan stoppen, maar hij schikt zich zonder problemen in zijn rol als invallersdoelman. Courtois voelt het vertrouwen. En dat zorgt ervoor dat hij tot grootste prestaties in staat is.

Steun van fans én… kranten

En dat hebben ook de Madridistas gezien. Courtois wordt door de fans van de Koninklijke (eindelijk) naar waarde geschat. Ook de belangrijkste Spaanse kranten lijken dat te beseffen. Courtois kan al eens een bal doorlaten zonder dat alle zonden van Israël over hem neerdalen.

Kroost in de buurt

Ook de rust in het hoofd is belangrijk. Courtois koos voor een vertrek bij Chelsea FC om opnieuw dichter bij zijn kinderen - ze bleven alle tijd bij de ex van de doelman in Madrid wonen - te zijn. Courtois is opnieuw gesetteld in de Spaanse hoofdstad én is gelukkig. En dat doet een mens presteren.

Nieuw dieet

Elk procentje kan helpen om de top te halen. Zo weet Het Laatste Nieuws dat Courtois een chef-kok in dienst heeft genomen. En niet zomaar de eerste de beste: Asier werkte tot voor kort enkel met Michelinsterren.

De yoghurtjes als ontbijt of de afhaalmaaltijden zijn verleden tijd. Na een training staat er een evenwichtige sportmaaltijd klaar. En ook dat doet een mens presteren.