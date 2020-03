Thomas Henry is klaar voor finale 1B: "Club helpen aan voetbal op het hoogste niveau"

Het worden pittige duels de komende weken tussen Beerschot en OH Leuven, zoveel is nu al duidelijk. Wie zal het halen in de promotiefinales? Thomas Henry is er alvast klaar voor.

OH Leuven pakte de eerste periode, maar moest zich in de tweede gewonnen geven en die uiteindelijk aan Beerschot laten. "We begonnen heel goed aan het seizoen, maar slikten in de tweede periode te veel doelpunten", beseft Thomas Henry.

Kers op de taart

"Het was moeilijk om ons niveau vast te houden. Ook de arbitrage was niet altijd in ons voordeel, vooral tegen Lokeren en Lommel. We verloren zo vijf punten, maar zijn hard blijven werken om klaar te zijn in de finales."

En die komen er aan, te beginnen zondag op Het Kiel. "Iedereen is gemotiveerd en wil de club in 1A aan het werk zien. Een titel nemen, dat is de absolute top. De promotie zou de kers op de taart zijn. Ik ben tevreden van mijn seizoen tot dusver, maar het collectief is het belangrijkste. Het is de titel die we willen."