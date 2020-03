Verlengt De Bruyne zijn contract bij Manchester City? Engelse topclub wil veel geld op tafel leggen

Kevin De Bruyne kan een nieuw contract tekenen bij Manchester City. Zijn contract loopt in 2023 af, maar bij Manchester City zijn ze van plan om hem een enorm salaris aan te bieden zodat de club De Bruyne in haar gelederen kan houden.

In Manchester City is Kevin De Bruyne de echte metronoom van het team van Pep Guardiola. Met maar liefst 18 assists en acht goals in 26 Premier League-wedstrijden vestigt De Bruyne zich momenteel als één van de beste spelers ter wereld.

Volgens de Daily Mail wil de club uit Manchester de speler een nieuw contract aanbieden. De Citizens zouden bereid zijn om hem een contract aan te bieden van 437.000 euro per week. Het contract zou tot 2025 lopen.