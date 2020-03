Schuermans had dit spelbeeld verwacht en ziet terugkeer naar hoogste niveau nog zitten: "Dan gaan we zeker scoren"

Kenneth Schuermans weet wat het is om op het hoogste niveau te voetballen uit zijn periode bij Westerlo. Uiteraard zou de verdediger dit ook al te graag meemaken met OHL. De kansen zijn wel geslonken, maar Schuermans blijft positief.

Nochtans moest Leuven zeker in het eerste deel van de heenmatch van de promotiefinale. "We hadden verwacht dat ze zeker de eerste twintig minuten gingen drukken. We zijn een paar keer goed weggekomen, maar dan valt toch die goal. Ik denk dat we in de tweede helft de rug hebben gerecht en een paar goede kansen hebben afgedwongen."

Blijft wel een feit dat Laurent Henkinet de beste Leuvenaar was en dat zegt al genoeg. "Lolo houdt ons ook wel recht", geeft Schuermans grif toe. "Alles blijft open. Ik denk dat we te overhaast waren aan de bal. Als we rustig de bal rondspelen, komen er openingen. We hebben allemaal de kwaliteiten om die kansen te creëren. Dat hebben we laten zien in de tweede helft. Jammer dat die er niet in gaan."

Pure mandekking

Vincent Euvrard bracht met Henry en Perbet verrassend twee spitsen aan de aftrap. Alleen bleken die moeilijk te bereiken. Een verdienste ook wel van de Beerschot-verdediging. "Zij speelden pure mandekking. Er waren een paar kleine foutjes op Thomas Henry die niet gefloten werden en dan konden we de bal niet bijhouden. Dan wordt het moeilijk voor ons."

Verder gaan op elan tweede helft

OHL moet zaterdag aan Den Dreef dus een 1-0-nederlaag zien goed te maken. Hoe pakt het dat het best aan? "Ik denk dat we verder moeten gaan op het elan van onze tweede helft en dan gaan we zeker scoren. We weten wat we moeten doen. We moeten zorgen dat we die match winnen, dat is zeker."